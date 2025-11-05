На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России расширили список военных, получающих ежемесячные выплаты контрактников

Регулярную выплату контрактникам распространят на военных, отражающих вторжение
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

В России военные, которые выполняют задачи по отражению вооруженного вторжения, начнут получать ежемесячную выплату военнослужащим по контракту. Соответствующий указ президента России разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, выплату распространят на военных, отражающих вторжение на государственной границе и прилегающих к зоне проведения специальной военной операции (СВО) регионов.

Помимо этого, в рамках указа правительство России обязано привести свои нормативно-правовые акты в соответствии с документом.

Указ вступает в силу в день его подписания. Его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2024 года.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого резервистов смогут направить на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры. Подобные мероприятия будут проводиться только на территории региона проживания.

Ранее в Госдуме объяснили крупнейший за девять лет осенний призыв в армию.

