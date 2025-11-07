В Швейцарии высказались о запрете многократных шенгенских виз для россиян

Швейцария в индивидуальных случаях сможет выдать многократную визу гражданам РФ. Об этом РИА Новости рассказали в Секретариате по миграции Швейцарии (SEM).

«В должным образом обоснованных индивидуальных случаях и в связи с особыми обстоятельствами заявителя, <...> многократная виза может быть выдана», — говорится в заявлении.

Кроме того, исключения составляют представители указанных в акте ЕС профессий: моряки, водители грузовиков и автобусов, а также проводники поездов, подающие заявление на визу в связи с профессиональной деятельностью.

7 ноября Европейская комиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. В соответствии с новыми правилами, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Такие меры, по мнению создателей запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после запрета Европейской комиссии выдачи многоразовых виз гражданам России назвала поездки в ЕС «привилегией, а не правом».

Ранее в Госдуме исключили полный запрет шенгенских виз для россиян.