Президент Украины Владимир Зеленский исповедует нацизм, рассчитывая на помощь сторонников этой идеологии. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Госсовета республики Крым Владимир Константинов.

По его словам, экс-лидер Украины Виктор Янукович знал, что Запад раскачивает нацистские и русофобские настроения на Украине, однако не смог оценить серьезность этого движения.

«По неформальным данным, нацисты собирали в качестве своих сторонников около 25-30 тысяч человек. Это очень много для Украины. Этого достаточно, чтобы свергнуть власть. К началу Майдана 2013-2014 годов они подошли хорошо организованной структурой, имеющей политическую подоплеку», — заявил он.

Константинов отметил, что в те годы все пугались националистов и на них стали ориентироваться даже те люди, которые не были согласны с их взглядами. Глава Крыма также вспомнил слова бывшего американского лидера Джо Байдена о том, что Зеленский не может быть нацистом, поскольку сам является евреем. Он подчеркнул, что нацизм имеет не этническое происхождение, а политическое.

До этого депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что отказ Владимира Зеленского подписать «ресурсную сделку» с США приведет к краху его администрации.

Ранее миллиардер Сакс заявил, что Зеленскому грозит забвение.