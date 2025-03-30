Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Крыма заявил, что Зеленский «исповедует нацизм»

Константинов: Зеленский исповедует нацизм в надежде на помощь сторонников
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский исповедует нацизм, рассчитывая на помощь сторонников этой идеологии. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Госсовета республики Крым Владимир Константинов.

По его словам, экс-лидер Украины Виктор Янукович знал, что Запад раскачивает нацистские и русофобские настроения на Украине, однако не смог оценить серьезность этого движения.

«По неформальным данным, нацисты собирали в качестве своих сторонников около 25-30 тысяч человек. Это очень много для Украины. Этого достаточно, чтобы свергнуть власть. К началу Майдана 2013-2014 годов они подошли хорошо организованной структурой, имеющей политическую подоплеку», — заявил он.

Константинов отметил, что в те годы все пугались националистов и на них стали ориентироваться даже те люди, которые не были согласны с их взглядами. Глава Крыма также вспомнил слова бывшего американского лидера Джо Байдена о том, что Зеленский не может быть нацистом, поскольку сам является евреем. Он подчеркнул, что нацизм имеет не этническое происхождение, а политическое.

До этого депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что отказ Владимира Зеленского подписать «ресурсную сделку» с США приведет к краху его администрации.

Ранее миллиардер Сакс заявил, что Зеленскому грозит забвение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами