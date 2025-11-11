На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России назвали хорошо спланированной провокацией инциденты с БПЛА в Европе

Наталья Селиверстова/РИА Новости

В настоящее время Россия укрепляется во мнении, что инциденты с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Европе являются хорошо спланированной провокацией. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский, передает РИА Новости.

Замминистра отметил, что Россия с первого дня предлагала Европе консультации по произошедшему. Однако, по его словам, в ответ Москва получала недружественные шаги.

«Мы так и не получили абсолютно никакой реакции. Соответственно, укрепляемся в понимании того, что все это хорошо спланированная провокация», — сказал Любинский.

9 октября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что инциденты с появлением дронов в воздушном пространстве стран Европы — часть гибридной войны. По ее словам, подобные случаи являются частью «тревожной тенденции роста угроз».

15 октября официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ категорически отвергает обвинения в причастности к инцидентам с БПЛА в Европе.

Ранее Медведев назвал провокацией полеты БПЛА над европейскими странами.

