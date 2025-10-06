Медведев назвал провокацией полеты БПЛА над европейскими странами

Медведев: полеты беспилотников над Европой могут быть провокацией

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что полеты дронов в небе над европейскими странами могут быть провокацией. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем Telegram-канале.

Политик обратил внимание, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) появляются повсюду: около военных баз и аэропортов, в городах и полях. И до сих пор неизвестно, кому они принадлежат.

«Каковы версии?» — задался вопросом Медведев.

Всего он представил пять версий. По одной из них, запуски дронов — это провокация Киева, который стремится получить больше оружия от европейских союзников и спровоцировать войну.

«[Эта версия] вполне вероятна, хотя путь обычного БПЛА, как правило, можно отследить», — написал заместитель председателя СБ РФ.

Политик отметил, что в Европе живет большое количество украинцев.

«Запускать дроны в Европе безопаснее, чем на передовой», — подчеркнул он.

4 октября президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что инциденты с беспилотниками в Европе являются частью глобальной провокации против РФ, которую западные государства готовили на протяжении десятилетий.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон выступил с угрозой в адрес РФ из-за дронов.