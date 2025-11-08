На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Волчье

Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Волчье в Днепропетровской области. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделения «Востока» продвинулись в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Волчье», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в Минобороны отметили, что российские военнослужащие нанесли поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Яблоково, Ровнополья, Терноватого в Запорожской области, Великомихайловки и Отрадного в Днепропетровской области.

«Вооруженные силы Украины потеряли более 285-ти военнослужащих», — сказали в министерстве.

В ведомстве также добавили, что украинская армия лишилась трех боевых бронированных машин и 14 автомобилей.

Также в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие нанесли поражение украинским объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее СМИ сообщили, что российские военные полностью окружили Красноармейск.

