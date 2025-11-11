Группировка российских войск «Восток» в результате продвижения в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) взяла под контроль населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Отмечается также, что российские военные нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Даниловки, Орестополя, Нечаевки Днепропетровской области, Рыбного, Сладкого и Нового Запорожской области.

В результате столкновений с российской армией ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, четыре легковые машины и три склада материальных средств.

До этого сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России взяли под контроль нефтебазу на востоке Купянска, зачистив улицу Дзержинского, а также две железнодорожные станции: Оливино, Парк восточного прибытия.

Ранее войска РФ взяли под контроль три населенных пункта.