Немецкий аналитик заявил об обрушении линии обороны ВСУ в Запорожской области

true
true
true
close
Oleg Petrasiuk/Reuters

Украинские войска не в состоянии замедлить продвижение Вооруженных сил РФ в Запорожской области. Об этом в статье для немецкого издания Bild написал военный аналитик Юлиан Репке.

Он отметил, что линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на востоке Запорожской области «рухнула» после того, как российские подразделения взяли под контроль поселок Успеновка. За выходные бойцы ВС РФ выбили украинских солдат из трех населенных пунктов — Сладкого, Нового и Рыбино — и продолжили продвигаться вперед.

«После падения Успеновки, похоже, больше не осталось ни оборонительных позиций, ни украинских войск, которые могли бы замедлить продвижение российских войск», — подчеркнул Репке.

Эксперт добавил, что всего за два дня военнослужащие ВС РФ продвинулись на восемь километров и пока не собираются останавливаться.

9 ноября пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль поселок Успеновка в Запорожской области. Позднее ведомство опубликовало кадры с российскими бойцами, водрузившими государственный флаг над населенным пунктом.

Ранее в Запорожской области ликвидировали французского наемника ВСУ Бенжамена Дихе.

