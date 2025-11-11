На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе призвали молиться за Зеленского

Журналист Санчес: ситуация для Зеленского становится хуже с каждой минутой
Alina Smutko/Reuters

Сторонникам президента Украины Владимира Зеленского остается только молиться, так как ситуация для него становится все хуже с каждой минутой. Об этом заявил журналист Рик Санчес в эфире телеканала RT.

Он подчеркнул, что попытки украинского лидера отрицать реальное положение дел и приуменьшать нанесенный украинскому военно-промышленному комплексу ущерб достигли своего апогея.

До этого бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что Зеленского устранят до Рождества, если он не сбежит. По его экс-чиновника, либо политик потеряет защиту окружающих его сторонников и олигархов, либо он захочет сбежать в одно из своих убежищ — на одну из дач по всему миру, либо его ликвидируют.

Также бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский подготовил план бегства из страны в Польшу.

Ранее экс-разведчик Украины рассказал, как президент США Дональд Трамп принуждает Зеленского к уступкам.

