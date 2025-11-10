Полковник Уилкерсон: Зеленского могут устранить до Рождества, если он не сбежит

Президента Украины Владимира Зеленского устранят до Рождества, если он не сбежит на одно из своих убежищ. Об этом заявил в интервью РИА Новости бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон.

По его мнению, либо Зеленский потеряет защиту окружающих его сторонников и олигархов, либо он захочет сбежать в одно из своих убежищ — на одну из дач по всему миру, либо его ликвидируют.

Уилкерсон выразил предположение, что одно из этих событий произойдет до Рождества.

Полковник сомневается, что Зеленский сможет продержаться дольше.

Те, кто защищают политика — «финансово-экономическая преступная группировка» и «неонацисты» из его окружения, которые теперь отказались идти на передовую, — они не будут сражаться», добавил экс-глава аппарата госсекретаря США.

До этого бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский подготовил план бегства из страны в Польшу. Он подчеркнул, что украинскому лидеру нельзя позволить сбежать за границу.

Ранее в Госдуме допустили ликвидацию Зеленского британской разведкой.