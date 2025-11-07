Украинский лидер Владимир Зеленский подготовил план бегства из страны в Польшу. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Я думаю, Зеленский может внезапно исчезнуть. Он может сесть в свой самолет и улететь в Польшу», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что украинскому лидеру нельзя позволить сбежать за границу. По словам Макгрегора, Зеленский должен быть привлечен к ответственности за свои действия. Политик должен встретиться лицом к лицу с украинцами и россиянами, сказал экс-советник главы Пентагона.

4 ноября бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал, что власть на Украине в данный момент в значительной степени контролируют неонацисты, включая Владимира Зеленского. При этом он выразил уверенность, что как только Вооруженные силы Украины будут уничтожены, правящие в стране неонацисты сбегут за границу, в том числе «на свои виллы на юге Италии».

Ранее чиновникам из США и НАТО посоветовали отказаться от иллюзий и признать поражение Украины.