Мишустин назвал сроки завершения инвентаризации сельхозземель

Мишустин заявил о планах до конца года завершить инвентаризацию сельхозземель
true
true
true
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

В России планируется до конца 2025 года завершить инвентаризацию сельскохозяйственных земель. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на стратегической сессии «Развитие агропромышленного комплекса сектора и обеспечение продовольственной безопасности», передает РИА Новости.

«Это миллионы гектаров пашни, использование которых позволит в том числе нарастить объемы производства в агропроме», — сказал он.

До этого Мишустин заявлял, что Россия должна обеспечить независимость сельского хозяйства от иностранных компаний.

В конце апреля правительство России внесло изменения в государственную программу развития сельского хозяйства. По словам Мишустина, поправки охватывают целый комплекс вопросов.

В феврале данные Росстата показали, что объем производства сельскохозяйственной продукции в России в 2024 году сократился на 3,2% (в сопоставимых ценах), охватив все категории хозяйств. Отмечалось снижение показателей в растениеводстве (-6,5%), в то время как животноводство продемонстрировало незначительный рост (+0,9%).

Ранее замминистра сельского хозяйства РФ покинула свой пост.

