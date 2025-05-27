Мишустин призвал обеспечить независимость сельского хозяйства от иностранных компаний

Мишустин: РФ нужно обеспечить независимость от иностранных производителей семян

Россия должна обеспечить независимость сельского хозяйства от иностранных компаний. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросам развития СКФО, передает РИА Новости.

«Нужно обеспечить независимость от иностранных производителей семян, племенного поголовья, сельскохозяйственной техники», — сказал глава российского кабмина.

Мишустин добавил, что страна разработала обширный комплекс мер поддержки, который позволит достичь этой цели.

В конце апреля правительство России внесло изменения в государственную программу развития сельского хозяйства. По словам Мишустина, поправки охватывают целый комплекс вопросов.

В феврале данные Росстата показали, что объем производства сельскохозяйственной продукции в России в 2024 году сократился на 3,2% (в сопоставимых ценах), охватив все категории хозяйств. Отмечалось снижение показателей в растениеводстве (-6,5%), в то время как животноводство продемонстрировало незначительный рост (+0,9%).

Ранее Путин заявил, что возвращение иностранных компаний должно быть выгодно России.