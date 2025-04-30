Правительство меняет условия поддержки сельского хозяйства в России

Правительство России внесло изменения в государственную программу развития сельского хозяйства, поправки охватывают целый комплекс вопросов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина, передает РИА Новости.

«Учитывая запросы производителей и требования рынка, правительство последовательно поддерживает этот сектор (сельского хозяйства — «Газета.Ru»)», — сказал глава правительства.

Мишустин добавил, что в настоящее время уже подготовлены корректировки в государственную программу развития сельского хозяйства.

В рамках изменений будет повышен контроль за перечислением объединенной субсидии аграриям на местах, отметил премьер. Также Мишустин сообщил, что если до 1 июля текущего года сельхозпроизводители не получат предусмотренные средства, то лимиты для этого региона сократятся на 10%.

Кроме того, благодаря поправкам будет упрощен процесс оформления объединенной субсидии. Еще один блок поправок уточняет условия предоставления грантов на развитие семейных ферм, а также материально-технической базы организаций, заключил премьер.

До этого управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк рассказал, что на юг и центральные регионы России обрушились заморозки, из-за которых российские аграрии могут потерять до 40% урожая фруктовых деревьев. Однако в этом нет ничего страшного, заверил эксперт, поскольку аналогичная ситуация была в прошлом году. Даже с учетом огромного количества пострадавших посевов прилавки магазинов не остались без овощей и фруктов, объяснил Березнюк.

Ранее власти Турции изучили, как заморозки отразятся на экспорте в РФ.