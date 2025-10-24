Глава Минздрава призвал усилить ответственность медиков-целевиков

Увеличение штрафов для студентов программ медицинского образования, которые обучаются по целевому договору, позволит усилить ответственность обучающихся. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Совершенствования нормативно-правового регулирования подготовки специалистов [можно достичь с помощью] усиления ответственности «целевиков»: это увеличение штрафов за несоблюдение условий «целевого» договора; возможность дальнейшего обучения «целевика» в ординатуре», — сказал глава ведомства.

8 октября Госдума в первом чтении одобрила заключение обязательных целевых контрактов для медиков-бюджетников. Инициатива предусматривает, что студенты должны будут заключить такие договоры в течение первого года учебы. В случае неисполнения обязательств со стороны как студента, так и заказчика, предусмотрены штрафы.

Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что задача закона — решить проблему дефицита кадров. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с «Газетой.Ru» назвал меру вынужденной из-за нехватки денег на социальную поддержку врачей.

