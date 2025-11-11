На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Казахстана вылетел в Москву

Самолет Токаева на пути в Москву сопровождают российские истребители Су-35
Игорь Егоров/РИА Новости

Самолет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева направляется в Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба главы государства.

«С момента пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы в воздушном пространстве России борт президента Казахстана сопровождают истребители Су-35 Министерства обороны РФ», — уточнили представители пресс-службы.

Рабочий визит Токаева в Россию будет проходить 11–12 ноября. В рамках визита лидеры стран подпишут декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, главы государств обсудят газовые проекты, сотрудничество, поставки природного газа и другие темы.

В октябре Токаев предложил Путину обсудить ряд совместных проектов, в числе которых строительство атомной электростанции.

Ранее Токаев заявил о признании и поддержке русского языка в Казахстане.

