В ГД прокомментировали попытку угнать российский МиГ-31

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал провокацию с российским истребителем МиГ-31 попыткой Киева втянуть НАТО в конфликт с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Белика, Украине «как воздух» необходимо прямое вмешательство НАТО в конфликт с Россией, и ради этого Киев готов пойти на «любые мерзкие и грязные провокации».

«Угон самолета с гиперзвуковой ракетой и его сбитие возле базы НАТО, по задумке ГУР Украины, должно было вызвать острую реакцию и отправку военного контингента на Украину для борьбы с Россией. Ради этого все и задумывалось. Кадры с реальным самолетом с настоящим российским оружием показывали бы по всем западным каналам», — отметил депутат.

До этого заслуженный военный летчик РФ Андрей Грибов заявил на видео, опубликованном Федеральной службой безопасности (ФСБ), что попытка штурмана посадить угнанный истребитель МиГ-31 в случае ликвидации пилота обернулась бы катастрофой.

11 ноября ФСБ РФ сообщила о срыве операции украинской военной разведки, которую, по данным ведомства, курировали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины совместно с британскими специалистами. По данным ведомства, летчику-штурману, которого пытались завербовать для угона истребителя МиГ-31, помимо крупной суммы денег, предлагали гражданство одной из западных стран.

Ранее стали известны подробности «оперативной игры» разведок РФ и Украины.