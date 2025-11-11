Попытку угона МиГ-31 ВКС РФ связали с подготовкой НАТО к войне

Попытку угона истребителя МиГ-31 РФ связали с подготовкой НАТО к войне с Россией

Попытку угона российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» связали с подготовкой НАТО к войне с Россией. Об этом говорится в Telegram-проекте «Zаписки Vетерана».

Автор портала считает, что информация о провальной операции Главного управления разведки (ГУР) Украины примечательна тем фактом, что истребитель ВКС России планировали использовать для провокации против крупнейшей авиабазы Североатлантического альянса.

«Чем примечательна эта новость? Тем, что участники блока ищут повод вступить в войну. Если они ищут повод, они его найдут», — отмечается в публикации.

До этого в ФСБ сообщили, что летчику-штурману, которого пытались завербовать для угона российского истребителя МиГ-31, помимо крупной суммы денег, предлагали гражданство одной из западных стран.

Утром 11 ноября Федеральная служба безопасности объявила о срыве операции украинской военной разведки, которую, по данным ведомства, курировали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины совместно с британскими специалистами.

Ранее стали известны подробности «оперативной игры» разведок РФ и Украины.