Лукашенко ожидает рекордной выручки от экспорта продовольствия в 2025 году

Лукашенко: экспорт продовольствия из Белоруссии в 2025-м может составить $9 млрд
Сергей Бобылев/РИА Новости

Белоруссия по итогам 2025 года рассчитывает получить рекордную выручку от экспорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, пишет БелТА.

«По итогам 2025 года от экспорта продовольствия и сельхозсырья ожидаем рекордные более $9 млрд», — сказал Лукашенко.

По словам главы государства, таких результатов удалось достичь благодаря хорошему урожаю в Белоруссии в этом году. В результате чего страна имеет большие объемы качественного сырья и может поставлять больше продуктов в 113 стран. При этом Лукашенко подчеркнул, что это далеко не предел. В следующем году республика хочет выйти на $9,5 млрд.

До этого Лукашенко захотел преподнести президенту России Владимиру Путину необычный подарок. У белорусского лидера во время посещения цеха по производству сыров в Гродненской области родилась идея подарить российскому коллеге головку сыра с изображением Кремля. Сотрудники цеха пообещали сделать, как скажет президент.

Ранее Лукашенко понравилась чужая картошка.

