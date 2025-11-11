Лукашенко ожидает рекордной выручки от экспорта продовольствия в 2025 году

Белоруссия по итогам 2025 года рассчитывает получить рекордную выручку от экспорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, пишет БелТА.

«По итогам 2025 года от экспорта продовольствия и сельхозсырья ожидаем рекордные более $9 млрд», — сказал Лукашенко.

По словам главы государства, таких результатов удалось достичь благодаря хорошему урожаю в Белоруссии в этом году. В результате чего страна имеет большие объемы качественного сырья и может поставлять больше продуктов в 113 стран. При этом Лукашенко подчеркнул, что это далеко не предел. В следующем году республика хочет выйти на $9,5 млрд.

