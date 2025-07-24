Лукашенко понравилась чужая картошка

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко оценил картофель, выращенный на белорусском сельскохозяйственном предприятии «Озерицкий-Агро», и признал, что его собственная картошка уступает качеству представленного продукта. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

В ходе визита на предприятие Александр Лукашенко обратился к его руководителю, Анжелике Гущеня, со словами, что его картошка лучше той, что выращивает он сам. Кроме того, президент Белоруссии пообещал в следующий раз приехать, взяв с собой корзину.

В июне Лукашенко, выступая на территории молочнотоварного комплекса, призвал жителей страны не забывать о необходимости выращивания картофеля на своих земельных участках. Белорусский лидер попросил граждан высаживать «хотя бы по две бороздки картофеля».

Он также сообщил, что в текущем году лично высадил картофель, предоставленный Академией наук, на двух участках и пообещал обеспечить этой продукцией всех присутствующих.

12 июня Александр Лукашенко заявлял, что дефицит картофеля в белорусских магазинах был искусственно создан крупными торговыми сетями в «политических» целях.

Ранее Лукашенко пригрозил фермерам за падеж скота.