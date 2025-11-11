В США заявили, что не могут позволить союзникам покупать российскую нефть

Министр внутренних дел США Дал Бугрум заявил, что Соединенные Штаты не могут позволить союзникам покупать российскую нефть. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Мы не можем позволить нашим союзникам покупать российские или иранские нефть и газ, которые финансировали террористическую машину и продолжают финансировать военную машину», — отметил министр.

Он уточнил, что Соединенные Штаты всегда обсуждают энергетику в переговорах с другими странами.

Накануне агентство Reuters сообщало, что два государственных индийских нефтеперерабатывающих завода — Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL) and Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)﻿ — купили 5 млн барр. сырой нефти у США и Ближнего Востока.

По данным агентства, нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативы поставкам энергоносителей из России. Ранее обе индийские компании приостановили закупки российской нефти из-за санкционных рисков.

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что Индия продолжит платить «огромные» пошлины, если не откажется от закупок российской нефти. По словам американского президента, он разговаривал с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, и тот заявил ему, «что не собирается связываться с российской нефтью».

Ранее Индия впервые закупила гайанскую нефть.