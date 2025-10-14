Украина может «победить» в конфликте с Россией без привлечения иностранных войск. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью польскому телеканалу TVP.

«Нам не нужны ваши солдаты; нам нужно единство, нам нужна солидарность», — сказал он.

По словам Порошенко, без членства Украины в НАТО было бы невозможно создать устойчивую ситуацию на континенте, поэтому членство Киева в блоке стало ключевым вопросом.

«Держите двери НАТО открытыми для Украины», — призвал страны Запада бывший президент.

1 сентября бывший президент Украины Виктор Янукович отметил, что вступление страны в НАТО станет «катастрофой» и прямой дорогой к гражданской войне. Он добавил, что всегда был «категорическим и убежденным» противником членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Ранее в США заявили, что Путин «тычет большим пальцем в глаз НАТО».