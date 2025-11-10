На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Саркози заявил, что будет готовиться к слушаниям по апелляции

Саркози заявил, что будет готовиться к доказыванию невиновности
true
true
true
close
Sarah Meyssonnier/Reuters

Освобожденный из-под стражи под судебный контроль бывший президент Франции Николя Саркози будет готовиться к слушаниям по апелляции. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.

По словам Саркози, вся его энергия теперь будет направлена на единственную цель — доказать свою невиновность.

«Это очевидно, как учит жизнь. Финал этой истории еще предстоит написать», — написал Саркози.

Он также выразил благодарность людям, которые высказывали поддержку политику после заключения в тюрьму и писали письма.

10 ноября апелляционный суд Парижа согласился с доводами адвокатов экс-президента Франции Николя Саркози и удовлетворил ходатайство об освобождении бывшего главы государства, сообщает BFMTV. Политик, с 21 октября находившийся в тюрьме Санте, теперь помещен под судебный надзор. Генеральная прокуратура Франции не возражала против такого решения.

Заседание длилось несколько часов, Саркози участвовал в нем по видеосвязи. Как сообщает газета Le Point, «тюрьма Санте больше не выпускает своих заключенных» даже для участия в судебном процессе.

Ранее политолог объяснил, почему апелляционный суд Парижа освободил Саркози.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами