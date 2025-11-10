Саркози заявил, что будет готовиться к слушаниям по апелляции

Саркози заявил, что будет готовиться к доказыванию невиновности

Освобожденный из-под стражи под судебный контроль бывший президент Франции Николя Саркози будет готовиться к слушаниям по апелляции. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.

По словам Саркози, вся его энергия теперь будет направлена на единственную цель — доказать свою невиновность.

«Это очевидно, как учит жизнь. Финал этой истории еще предстоит написать», — написал Саркози.

Он также выразил благодарность людям, которые высказывали поддержку политику после заключения в тюрьму и писали письма.

10 ноября апелляционный суд Парижа согласился с доводами адвокатов экс-президента Франции Николя Саркози и удовлетворил ходатайство об освобождении бывшего главы государства, сообщает BFMTV. Политик, с 21 октября находившийся в тюрьме Санте, теперь помещен под судебный надзор. Генеральная прокуратура Франции не возражала против такого решения.

Заседание длилось несколько часов, Саркози участвовал в нем по видеосвязи. Как сообщает газета Le Point, «тюрьма Санте больше не выпускает своих заключенных» даже для участия в судебном процессе.

