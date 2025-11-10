Политолог объяснил, почему апелляционный суд Парижа освободил Саркози

Апелляционный суд Парижа освободил бывшего президента Франции Николя Саркози из парижской тюрьмы Санте, но политик все еще находится под строгими ограничительными мерами. Это решение не отменяет факта политической расправы над экс-главой страны, заявил в разговоре с «Известиями» кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Специалист заявил, что Саркози стал первым лидером страны Европейского союза (ЕС), которому довелось отбывать реальный срок в местах лишения свободы. По мнению политика, эта ситуация нанесла серьезный урон международной репутации Франции.

«Инициаторы этого судилища наконец удовлетворились тем, что фигура Саркози была публично втоптана в грязь, и решили выпустить немолодого бывшего политика на условиях соблюдения унизительных ограничений», — отметил он.

Фельдман выразил мнение, что решение суда освободить Саркози оказало влияние осознание рисков на фоне дальнейшего нахождения политика в тюрьме. В месте лишения наказания другие заключенные угрожали экс-президенту расправой. По словам специалиста, возможная кончина Саркози оказалась бы катастрофой для имиджа нынешней власти страны.

При этом, как отметил эксперт, смягчение наказания не отменяет «суровости и цинизма, с которыми была совершена расправа над бывшим главой Франции». Саркози, который находится на свободе, все еще «поражен в правах, лишен государственных наград и опозорен в глазах общественности».

21 октября Николя Саркози оказался в тюрьме в Париже по итогам дела о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии. В последнем заявлении перед заключением политик отметил, что «за решетку сажают не бывшего президента, а невиновного человека».

10 ноября апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство адвокатов экс-лидера Франции об освобождении его из тюрьмы и переводе под судебный контроль. Согласно условиям, бывшему президенту будет запрещено покидать территорию Франции.

Ранее Николя Саркози назвал жизнь в тюрьме «изнуряющей и очень тяжелой».