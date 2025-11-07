На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сотрудники военкомата на Украине похитили священника УПЦ

В Черкасской области Украины сотрудники военкомата похитили священника УПЦ
Священника Украинской православной церкви (УПЦ) Алексея Лукаша похитили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в городе Смела Черкасской области. Об этом сообщили в союзе православных журналистов.

Как отмечается в публикации, накануне сотрудники местного военкомата силой увезли настоятеля храма УПЦ в честь Новомучеников Черкасских и доставили в ТЦК, хотя был признан военно-врачебной комиссией ограниченно пригодным к службе из-за гипертонии.

После этого священник перестал выходить на связь, а представителям Черкасской епархии УПЦ не позволили предать в ТЦК документы, которые подтверждают священнический сан. Жене Лукаша пришлось вызвать полицию, чтобы передать мужу жизненно необходимые лекарства.

28 августа госслужба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) вынесла официальное решение о том, что Украинская православная церковь аффилирована с русской церковью.

Ранее на Украине задержали двух священников по обвинению в поддержке действий России.

