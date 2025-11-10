Постпред России в Вене заявил, что решение о ядерных испытаниях еще не принято

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что российская сторона пока не приняла решения о возможном начале работ по подготовке ядерных испытаний. Его слова на 65-й сессии подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний опубликованы в Telegram-канале дипломата.

«Работа по сбору и анализу информации уже началась. Рассчитываем, что нынешняя сессия подготовительной комиссии даст дополнительную «пищу для размышлений» на сей счет. Хотел бы также во избежание ошибочных интерпретаций подчеркнуть, что решение о возможном начале работ по подготовке испытаний пока не принято», — сказал Ульянов.

До этого политический обозреватель Андрей Пинчук высказал мнение, что готовностью провести ядерные испытания в ответ на аналогичные действия США Россия не демонстрирует свои возможности, а ясно дает понять, что конфликт с Западом подходит к «определенному водоразделу». Он пояснил, что до сих пор Соединенные Штаты в конфликте на Украине одновременно пытались играть роли арбитра и участника, но при этом находились в зоне безопасности.

Российские власти ожидают разъяснений от США относительно заявления американского президента Дональда Трампа о планах начать ядерные испытания впервые за более чем 30 лет. РФ не занимается испытаниями ядерного оружия, заявили в Кремле. Но если подобные действия предпримет другая страна, то Москва ответит для «сохранения паритета», подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

