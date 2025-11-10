На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт указал на сигнал, который РФ посылает США на фоне возможных испытаний ЯО

Политолог Пинчук: испытания ЯО не являются демострацией возможностей РФ
Dmitrii Shirinkin/Shutterstock/FOTODOM

Готовностью провести ядерные испытания в ответ на аналогичные действия США, Россия не демонстрирует свои возможности, а ясно дает понять, что конфликт с Западом подходит к «определенному водоразделу». Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

Он пояснил, что США в конфликте на Украине одновременно пытались играть роли арбитра и участника, но при этом находились в зоне безопасности. Сейчас же, по его словам, ситуация может перейти в новую фазу. И именно об этом говорит руководство РФ.

«Демонстрация возможности использования ядерного оружия и, если уж совсем честно говорить, перспектива реального использования этого ядерного оружия, ставит вопрос о том, что та зона комфорта, в которой удобно устроились как США, так и Европа, — она может неожиданно быть разрушена», — сказал Пинчук.

Российские власти ожидают разъяснений от США относительно заявления американского президента Дональда Трампа о планах начать ядерные испытания впервые за более чем 30 лет. РФ не занимается испытаниями ядерного оружия, заявили в Кремле. Но если подобные действия предпримет другая страна, то Москва ответит для «сохранения паритета», подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Финляндии призвали НАТО остановить поставки оружия Украине из-за угрозы ядерной войны.

