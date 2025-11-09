В Финляндии призвали НАТО остановить поставки оружия Украине из-за угрозы ядерной войны

НАТО следует прекратить поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ), если альянс действительно обеспокоен угрозой ядерной войны. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«Она (Россия — «Газета.Ru») применит ядерное оружие, если под угрозой окажется ее национальная безопасность. Генеральный секретарь [НАТО Марк] Рютте должен прекратить поставки оружия на Украину, если он действительно обеспокоен [угрозой] ядерной войны», — написал политик.

Мема добавил, что НАТО также следует прекратить расширение на восток во избежание подобных угроз.

Накануне Рютте обратился к президенту России Владимиру Путину с предупреждением о недопустимости использования ядерного оружия. Генсек альянса напомнил о прошедших недавно ядерных учениях НАТО и заявил, что «они четко дали понять любому противнику», что военный блок может и будет защищать союзников от любых угроз.

Ранее Рютте язвительно ответил на вопрос о возможном проведении Россией ядерных испытаний.