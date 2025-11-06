BZ: попытки Зеленского подчинить себе НАБУ и САП возмутили Европу

Попытки украинского лидера Владимира Зеленского подчинить антикоррупционные органы на Украине вызвали резкую критику в Брюсселе. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

«В новом отчете Евросоюза о расширении Брюссель критикует Украину. В Комиссии видят попытки подчинить антикоррупционные органы в Киеве политическому контролю», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Европе никто не ожидал от Зеленского такого решения.

В июле украинские СМИ писали, что против Зеленского реализовывается трехэтапный план по его свержению на фоне происходивших тогда протестов на Украине из-за ситуации с ограничением полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Первый этап, сообщала «Страна», состоит в том, чтобы добиться от Зеленского полной отмены всех изменений в законы о НАБУ.

Второй этап — добиться отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака и его сторонницы главы кабмина Юлии Свириденко. Зеленскому будут якобы предлагать сделать Ермака «козлом отпущения» в ситуации с урезанием полномочий НАБУ.

Третий этап, по информации издания, окажется следующим: президенту предложат выбор — либо превратиться в «свадебного генерала», который не управляет страной и является только «местоблюстителем», либо уйти в отставку.

