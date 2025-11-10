На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия может увеличить поставки продукции агропромышленного комплекса в Египет

Шойгу: РФ может нарастить поставки продукции агропромышленного комплекса в Египет
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Россия имеет возможность нарастить поставки продукции отечественного агропромышленного комплекса в Египет в случае такой необходимости, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на консультациях с советником президента Египта по национальной безопасности Файзой Эль-Нагой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шойгу, поставки касаются не только пшеницы и масложировой продукции, но и других видов продовольственных товаров.

Секретарь СБ добавил, что российская сторона готова рассмотреть предложения Каира по данному вопросу.

Шойгу отметил, что в 2025 году была активизирована работа по созданию российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала.

До этого сообщалось, что секретарь Совбеза России провел в Каире переговоры с президентом Египта Абделем Фаттах ас-Сиси.

В ходе встречи глава государства попросил секретаря Совбеза передать от него приветствия президенту РФ Владимиру Путину. Вместе с тем ас-Сиси выразил признательность Египта за тесные отношения с Российской Федерацией.

Ранее Путин заявил, что Египет является ключевым партнером России в Африке.

