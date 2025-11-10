В Раду после обысков у министра Галущенко внесли предложение о его увольнении

Депутат Железняк внес в Раду предложение об увольнении министра Галущенко

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк внес на рассмотрение парламента предложение об увольнении министра юстиции Германа Галущенко, у которого ранее прошли обыски. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Подал в парламент заявление об увольнении Германа Галущенко с должности министра юстиции», — написал депутат.

Незадолго до этого Железняк сообщил, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к министру юстиции и бывшего министра энергетики Галущенко. Он добавил, что это не все оперативные мероприятия — обыски параллельно проходят в государственной корпорации «Энергоатом».

Позднее НАБУ подтвердило обыски у министра по делу о масштабной коррупции в сфере энергетики.

По информации парламентария, Галущенко и руководство «Энергоатома» считаются близкими к соратнику президента Украины Владимира Зеленского — Тимуру Миндичу, у которого тоже проходят обыски.

Ранее на Украине нашли прослушку в квартире Миндича.