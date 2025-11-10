Сара Вагенкнехт покинет пост председателя своей партии

Сара Вагенкнехт не будет выдвигаться на пост председателя своей партии

Немецкий политик Сара Вагенкнехт не станет повторно избираться на пост председателя партии, которая носит ее имя, после того, как истечет срок ее полномочий. Об этом сообщает телеканал Phoenix.

«Во время моего пребывания на посту председателя партии я была чрезвычайно занята задачами партийного руководства и организации. До такой степени, что это действительно во многом не позволяло мне справляться с другими задачами», — объяснила Вагенкнехт.

По ее словам, если партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» пройдет в бундестаг при пересчете голосов, то она возглавит фракцию в парламенте.

На февральских выборах организации не хватило 0,019%, чтобы преодолеть барьер для попадания в бундестаг, а конституционный суд отклонил жалобу «Союза», заявившего о нарушениях при подсчете голосов. В парламент также не прошла Свободная демократическая партия (СвДП).

Ранее Вагенкнехт предрекла разрушение социальной сферы в Германии.