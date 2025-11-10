На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сара Вагенкнехт покинет пост председателя своей партии

Сара Вагенкнехт не будет выдвигаться на пост председателя своей партии
true
true
true
close
Nadja Wohlleben/Reuters

Немецкий политик Сара Вагенкнехт не станет повторно избираться на пост председателя партии, которая носит ее имя, после того, как истечет срок ее полномочий. Об этом сообщает телеканал Phoenix.

«Во время моего пребывания на посту председателя партии я была чрезвычайно занята задачами партийного руководства и организации. До такой степени, что это действительно во многом не позволяло мне справляться с другими задачами», — объяснила Вагенкнехт.

По ее словам, если партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» пройдет в бундестаг при пересчете голосов, то она возглавит фракцию в парламенте.

На февральских выборах организации не хватило 0,019%, чтобы преодолеть барьер для попадания в бундестаг, а конституционный суд отклонил жалобу «Союза», заявившего о нарушениях при подсчете голосов. В парламент также не прошла Свободная демократическая партия (СвДП).

Ранее Вагенкнехт предрекла разрушение социальной сферы в Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами