Немецкий политик предрекла разрушение социальной сферы в Германии

Планы правительства Германии увеличить траты на оборону грозят обрушением социальной сферы в республике, считает немецкий политик Сара Вагенкнехт. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

По ее словам, власти планируют повысить расходы с €92,3 млрд до €136,3 млрд в течение года.

«Запланированные военные расходы разрушат социальное государство. <...> Если (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц и (министр финансов Ларс) Клингбайль продержатся четыре года, то социальная система рухнет», — заявила Вагенкнехт.

В начале сентября глава МВД ФРГ Александр Добриндт сообщил, что Германия выделит €10 млрд до 2029 года на цели развития системы гражданской обороны в рамках крупнейшей за последние десятилетия программы по ее модернизации.

Власти планируют проводить больше учений с участием служб гражданской обороны, развивать устойчивую к кризисным ситуациям цифровую связь между организациями гражданской обороны и бундесвером.

Ранее немецкие порты попросили деньги у властей на подготовку к войне.