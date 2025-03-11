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«Союз Сары Вагенкнехт» требует пересмотра выборов в бундестаг

FAZ: «Союз Сары Вагенкнехт» потребовал пересмотра итогов выборов в бундестаг
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Kay Nietfeld/Global Look Press

Партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) обратилась в Федеральный конституционный суд Германии с инициативой пересмотра итогов досрочных выборов в бундестаг, прошедших 23 февраля. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По информации издания, BSW настаивает на пересчете голосов и во вторник подала соответствующий запрос в суд.

«Несколько тысяч голосов BSW, по-видимому, были ошибочно распределены между другими партиями или признаны недействительными», — пояснила лидер партии Сара Вагенкнехт.

Она также отметила, что «значительное количество ошибок, которые уже удалось исправить, отчасти благодаря предоставленной нами информации, говорит о том, что процесс подсчета голосов в Германии может быть подвержен серьезным ошибкам в пределах промилле».

В Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вагенкнехт назвала свою партию антивоенной силой.

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