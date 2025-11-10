Шойгу провел переговоры с президентом Египта

Шойгу в ходе визита в Каир провел переговоры с президентом Египта

В Каире президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел переговоры с секретарем Совета Безопасности России Сергеем Шойгу. Об этом сообщили в канцелярии египетского лидера.

По ее информации, в ходе встречи глава государства попросил секретаря Совбеза передать от него приветствия президенту РФ Владимиру Путину. Вместе с тем ас-Сиси выразил признательность Египта за тесные отношения с Российской Федерацией, их постоянное развитие, кульминацией которых стало подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя странами.

Шойгу, в свою очередь, передал египетскому лидеру приветствие и признательность Путина, подтвердив приверженность России дальнейшему развитию и укреплению двусторонних отношений с Египтом, а также продолжению политических консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Стороны, среди прочего, обсудили проекты российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала и атомную электростанцию (АЭС) «Эль-Дабаа».

Накануне Шойгу во главе межведомственной делегации прилетел в Каир, чтобы провести переговоры с высшим политическим и военным руководством Египта.

Ранее Путин заявил, что Египет является ключевым партнером России в Африке.