В Госдуме анонсировали рассмотрение ситуации у границ Венесуэлы

Володин: ГД 11 ноября рассмотрит обращение по эскалации у границ Венесуэлы
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты на пленарном заседании 11 ноября рассмотрят проект обращения к парламентам стран ООН и мировому сообществу по поводу эскалации напряженности в Карибском море у границ Венесуэлы. Об этом сообщает Дума ТВ.

«По решению совета Государственной думы рассмотрим обращение к парламентам государств — членов ООН и международным парламентским организациям 11 ноября», — сказал Володин.

До этого председатель комитета, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что комитет Государственной думы по международным делам внес на рассмотрение палаты проект обращения к парламентам стран ООН и мировому сообществу относительно эскалации у границ Венесуэлы.

31 октября газета The Washington Post сообщила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне обострения отношений с США отправил своему российскому коллеге Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи, он попросил предоставить Каракасу ракеты и деньги.

По данным Military Watch Magazine, речь может идти о ракетах Х-32, истребителях Су-30М2, системе береговой обороны «Бастион», корветах класса «Буян-М»/«Каракурт», а также о подводной лодке класса «Варшавянка».

Ранее администрация Трампа высказалась о планах нанести удары по Венесуэле.

