На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +

В Госдуме обсудят эскалацию у границ Венесуэлы

Слуцкий: в Госдуму внесен проект обращения по эскалации у границ Венесуэлы
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Комитет Государственной думы по международным делам внес на рассмотрение палаты проект обращения к парламентам стран ООН и мировому сообществу относительно эскалации у границ Венесуэлы. Об этом сообщил председатель комитета, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

Документ будет рассмотрен 11 ноября.

В проекте обращения говорится, что депутаты намерены призвать парламенты государств — членов ООН, международные парламентские организации и мировое сообщество осудить усиление военного присутствия США в южной части Карибского моря вблизи территориальных вод Венесуэлы под предлогом борьбы с наркокартелями.

В документе также прописано, что российские парламентарии выражают твердую поддержку и солидарность руководству Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета.

31 октября газета The Washington Post сообщила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне обострения отношений с США отправил своему российскому коллеге Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи, он попросил предоставить Каракасу ракеты и деньги.

По данным Military Watch Magazine, речь может идти о ракетах Х-32, истребителях Су-30М2, системе береговой обороны «Бастион», корветах класса «Буян-М»/«Каракурт», а также о подводной лодке класса «Варшавянка».

Ранее администрация президента США Дональда Трампа заявила об отсутствии планов наносить удары по Венесуэле.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами