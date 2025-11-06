СМИ: администрация Трампа заявила об отсутствии планов наносить удары по Венесуэле

CNN: Белый дом сообщил конгрессу, что сейчас не планирует удары по Венесуэле

Администрация президента США Дональда Трампа заявила конгрессу, что Соединенные Штаты не планируют наносить военные удары по Венесуэле и не имеют для этого юридических оснований. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

«Официальные лица из администрации Трампа сообщили законодателям в среду, что США в данный момент не планируют нанесение ударов внутрь территории Венесуэлы и сейчас не имеют юридических оснований для каких-либо ударов по целям на земле», — говорится в сообщении.

Как писала газета The Wall Street Journal, Трамп сомневается насчет возможных военных действий против Венесуэлы.

1 ноября издание The Washington Post сообщало о наращивании военного присутствия США вблизи венесуэльских берегов. По данным газеты, Вашингтон развернул в Карибском бассейне боевые корабли, подводные лодки и увеличил численность военнослужащих на тысячи человек. Эти действия, по мнению издания, говорят о планах администрации Трампа по расширению военных операций в регионе.

В этот же день президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Вашингтон пытается развязать войну из-за ресурсов его страны. При этом он подчеркнул, что, несмотря на угрозы в последние несколько месяцев, венесуэльский народ смог выстоять.

Ранее стало известно о возможной помощи России Венесуэле в противостоянии США.