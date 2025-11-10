На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Италии обязались соблюдать решение ЕС о мультивизах для россиян

МИД Италии: cтрана обязана соблюдать решение ЕС о мультивизах для россиян
Gregorio Borgia/AP

Италия естественным образом обязана соблюдать решение Европейского союза об ограничении выдачи многократных шенгенских виз гражданам Российской Федерации. Об этом сообщили РИА Новости в итальянском МИД.

Там также отметили, что страны ЕС сохраняют за собой право в исключительных случаях выдавать такие визы «в должным образом обоснованных случаях при условии», что заявители покажут «свою особую добросовестность и надежность в соответствии с визовым кодексом».

7 ноября Европейская комиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз гражданам России. Согласно новым правилам, россияне будут обязаны подавать отдельное заявление на получение новой визы каждый раз, когда планируют поездку в Евросоюз.

В тот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прокомментировала запрет на выдачу россиянам многоразовых виз. Она подчеркнула, что мультивизы — это привилегия, а не право.

Ранее сообщалось, что запрет мультивиз не сократит турпоток из России в ЕС.

Комментарии
