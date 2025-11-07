Каллас оценила запрет выдачи многоразовых виз россиянам: «Привилегия, а не право»

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после запрета Еврокомиссии выдачи многоразовых виз гражданам России назвала поездки в ЕС «привилегией, а не правом». Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

«Начало войны и ожидание свободного передвижения по Европе трудно оправдать. ЕС ужесточает визовые правила для граждан России на фоне продолжающихся сбоев в работе беспилотников и диверсий на европейской территории. Поездки в ЕС - это привилегия, а не данность», — написала Каллас.

7 ноября Европейская комиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. В соответствии с новыми правилами, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Такие меры, по мнению создателей запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран.

Ранее в Госдуме исключили полный запрет шенгенских виз для россиян.