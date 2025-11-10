Иран заменит посла в России

Иранские власти рассматривают кандидатов на роль нового посла в России, заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для других стран, в том числе для Италии и России, процесс выбора кандидатуры посла все еще продолжается», — сказал дипломат.

Предполагается, что действующий дипломатический представитель Ирана Казем Джалали станет замглавы МИД страны по вопросам, связанным с экономикой.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин может посетить Тегеран летом 2026 года.

В январе текущего года Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии. 2 октября договор вступил в силу.

Ранее в Кремле заявили о динамичном развитии сотрудничества России и Ирана.