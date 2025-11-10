На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Израиля встретился с зятем Трампа в Иерусалиме

Нетаньяху встретился с Кушнером в Иерусалиме по вопросу урегулирования в Газе
Matty Stern/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 10 ноября встретился в Иерусалиме с зятем президента США Дональдом Трампом Джаредом Кушнером, который занимается в том числе продвижением мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Об этом сообщил офис израильского премьера, передает The Times of Israel.

Также опубликована фотография с переговоров, на которой присутствует министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер.

Ранее Кушнер встречался с Нетаньяху в октябре, его сопровождал спецпосланник президент США Стив Уиткофф. пресс-секретарь канцелярии премьер-министра Израиля тогда отметила, что встреча прошла очень хорошо.

9 октября Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее Дмитрий Медведев выразил сомнения в долгосрочном прекращении огня в Газе.

Война в Газе
