В Израиле высоко оценили итоги переговоров со спецпосланником и зятем Трампа

TOI: в Израиле высоко оценили итоги переговоров с Уиткоффом и Кушнером

В Израиле высоко оценили состоявшуюся встречу премьер-министра Биньямина Нетаньяху со специальным посланником президента Соединtнных Штатов Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Встреча премьер-министра с Уиткоффом и Кушнером прошла очень хорошо. Лидеры обсудили события и новости в регионе», – сообщила пресс-секретарь канцелярии премьер-министра Израиля.

19 октября сообщалось, что Израиль нанес удары по военным объектам радикального палестинского движения ХАМАС, нарушив объявленное перемирие. В результате погибли более 50 человек и свыше 150 получили ранения. Руководство Израиля же утверждает, что именно ХАМАС первым нарушил соглашение, якобы нанеся удар по солдатам Армии обороны еврейского государства.

Представители движения полностью отвергают эти обвинения. Они заявляют, что Израиль нарушил перемирие, а уже их действия были лишь ответом на провокацию.

