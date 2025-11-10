Алаудинов ответил считающим «Ахмат» «тиктоковцами»

Алаудинов: спецназ «Ахмат» никогда ни за кем не прятался в зоне СВО

Спецназ «Ахмат» никогда не прятался за кем-либо в зоне СВО и всегда выполнял поставленные задачи. Об этом заявил командир «Ахмата», генерал-лейтенант Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

Алаудинов напомнил, что военнослужащие «Ахмата» за время спецоперации заняли большое число населенных пунктов, принимали участие в отражении украинского контрнаступления и изгнании ВСУ с территории Курской области.

Военные «Ахмата» всегда находились на первой линии и никогда ни за кем не прятались, однако противник постоянно занимается очернением спецназа, указал он.

«Если мы тиктокеры, непонятно, почему он [враг] столько ресурсов на нас тратит», — сказал Алаудинов.

До этого Апти Алаудинов ответил своим критикам. Военный заявил о существовании людей, работающих внутри России на разъединение страны. Алаудинов посоветовал этим людям отправиться в зону специальной военной операции, если они «такие герои».

Генерал подчеркнул, что всегда призывал всех россиян объединиться, вне зависимости от того, какую они религию исповедуют или к какому народу относятся. По его словам, враги России хотят, чтобы ее народы враждовали между собой.

Ранее российский генерал заявил о победе в СВО.