Во Франции предложили освободить Саркози

Представитель прокуратуры Франции предложил перевести из тюрьмы под судебный контроль бывшего президента республики Николя Саркози. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Соответствующее предложение было озвучено во время слушаний в апелляционном суде, где рассматривается вопрос об освобождении и изменении меры пресечения для экс-президента Франции.

21 октября Николя Саркози прибыл в тюрьму в Париже, где будет отбывать пятилетний срок по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии. В последнем заявлении перед заключением политик отметил, что «за решетку сажают не бывшего президента, а невиновного человека».

Адвокаты уверены, что уже к Рождеству он выйдет на свободу. Что Саркози делал перед заключением и где будет отбывать наказание — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили об издевательствах над Саркози в тюрьме.