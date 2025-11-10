Стали известны детали рассмотрения ходатайства Саркози об освобождении

BFMTV: Саркози выступит на слушании об освобождении из тюрьмы по видеосвязи

Бывший президент Франции Николя Саркози будет в режиме видеосвязи присутствовать на слушании его дела в апелляционном суде Парижа. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Николя Саркози не будет лично присутствовать [в суде] на острове Сите. Он будет заслушан по видеосвязи», — сообщили журналисты.

Слушание дела Саркози пройдет в понедельник, 10 ноября. Апелляционный суд рассмотрит ходатайство об освобождении экс-лидера Франции из тюрьмы. Уточняется, что один из адвокатов политика будет присутствовать на заседании очно, второй защитник Саркози выступит вместе с ним по видеосвязи.

21 октября Николя Саркози прибыл в тюрьму в Париже, где будет отбывать пятилетний срок по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии. Перед заключением политик заявил, что «за решетку сажают не бывшего президента, а невиновного человека». Адвокаты Саркози намерены добиться его освобождения уже к Рождеству.

6 ноября газета Le Point со ссылкой на источники сообщила, что Саркози, осознавая враждебное отношение к себе со стороны многих сокамерников, отказывается есть тюремную еду и питается только йогуртами. По данным издания, бывший французский лидер боится, что ему могут плюнуть в еду или сделать что-то еще хуже.

Ранее СМИ сообщили об издевательствах над Саркози в тюрьме.