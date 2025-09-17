На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц обвинил Россию в стремлении «коварно дестабилизировать свободные общества»

Мерц обвинил Россию в попытке коварно дестабилизировать свободные общества Запада
Gregorio Borgia/AP

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что инцидент с БПЛА в небе Польши является якобы частью долгосрочной стратегии России, которая хочет «коварно дестабилизировать свободные общества Запада». Его слова приводит Reuters.

«Россия хочет коварно дестабилизировать наши свободные общества», — сказал канцлер.

Мерц вновь повторил, что соглашение о мире на Украине не может быть достигнуто путем ликвидации политического суверенитета или территориальной целостности Киева. По его словам, «продиктованный мир без свободы» якобы побудит президента Владимира Путина «искать следующую цель».

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента с падением нескольких беспилотников на территории Польши, произошедшим в ночь на 10 сентября. Комментируя ситуацию, премьер-министр республики Дональд Туск обвинил РФ в провокации. В свою очередь, российское министерство обороны заявило, что военнослужащие страны не отправляли дроны в Польшу.

Ранее глава МИД ФРГ в резкой форме потребовал от США санкций против России.

