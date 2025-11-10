На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский сравнил себя с Трампом в одном вопросе

Зеленский: я был избран своим народом, так же, как и Трамп
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «был избран своим народом» на должность главы государства так же, как и американский лидер Дональд Трамп, а Вашингтон является стратегическим партнером Киева. Его слова приводит The Guardian.

«Трамп был избран своим народом. Мы должны уважать выбор американского народа так же, как я был избран своим народом. Соединенные Штаты являются нашим стратегическим партнером на протяжении многих лет, возможно даже десятилетий и веков», — порассуждал Зеленский.

По его словам, Украина и США имеют «общие ценности», в отличие от России.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что срок президентства Зеленского закончился вместе с легитимностью, восстановить которую невозможно. По оценке российского лидера, в украинском законодательстве предусмотрено, что власть должна перейти к спикеру Рады. В Москве считают важным этот вопрос, так как только с легитимной властью можно подписать мирные соглашения.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Однако выборы президента Украины в 2024 году были отменены ввиду военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее в США заговорили о возможном устранении Зеленского.

