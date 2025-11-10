На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американцы освистали Трампа на многотысячном стадионе

Американцы освистали Трампа во время посещения матча NFL
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп был освистан американцами во время посещения матча Национальной футбольной лиги (NFL). На это обратил внимание портал Wral News.

Отмечается, что Трамп стал первым президентом со времен Ричарда Никсона и Джимми Картера, посетившим соответствующее спортивное мероприятие.

«Некоторые зрители на трибунах громко освистывали Трампа, когда его показали на видеотабло в конце первого тайма — стоящим рядом со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном — и еще раз, когда диктор стадиона представил президента в перерыве», — говорится в тексте.

Как пишет издание, «издевательства продолжались», когда президент США зачитывал присягу для военнослужащих, которую им предстояло произнести в ходе церемонии зачисления на службу во время перерыва в игре.

Самолет президента США Дональда Трампа совершил эффектный низкий пролет над стадионом «Нортвест» в штате Мэриленд, где проходил матч по американскому футболу между командами «Вашингтон Коммандерс» и «Детройт Лайонс».

Ранее Байден назвал идеальный символ президентства Трампа.

