На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Байден назвал идеальный символ президентства Трампа

Байден назвал разрушенное крыло Белого дома символом президентства Трампа
true
true
true
close
Kevin Lamarque/File Photo/Reuters

Бывший президент США Джо Байден резко раскритиковал действующего американского лидера Дональда Трампа, обвинив его в намерении разрушить страну. Его слова с мероприятия Демократической партии США приводит CNN.

Байден заявил, что Трамп «разрушил» демократию США и собирается «разрушить страну». В то же время он отметил, что «не мог представить, что это будет буквально разрушение», имея в виду снос восточного крыла Белого дома для строительства бального зала. Экс-президент США назвал разрушенное крыло здания – «идеальным символом» президентства Трампа.

«Трамп нанес удар не только по дому народа, но и по Конституции, верховенству закона, самой нашей демократии. <…> Теперь он говорит, что мы находимся, цитирую, «в золотом веке». Единственное золото – это то, что он вешает на каминную полку», – сказал Байден.

В августе президент США Дональд Трамп в интервью поделился планами масштабной реконструкции Белого дома стоимостью $200 млн. Речь шла о бальном зале, который политик собирается построить на месте восточного крыла. Глава государства утверждал, что проект станет «его подарком стране» и будет финансироваться за счет его собственных средств и частных пожертвований.

Восточное крыло Белого дома построено в 1902 году и неоднократно обновлялось. Традиционно здесь находились помещения первой леди и ее команды, тогда как президент и его аппарат работают в западной части резиденции.

Ранее Байден резко высказался о Трампе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами